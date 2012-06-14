Азаров вважає, що без реформ економічна ситуація в країні була б набагато гіршою

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що здійснювані урядом реформи забезпечили Україні стабільний розвиток економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головами громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади.

«Це (здійснювані реформи – УНІАН) надзвичайно складний процес. Він йде нерівно, неоднозначно. Комусь здається, що це повільно, комусь здається, що дуже швидко, комусь здається, вони шкодять. Але я вам так скажу: якби реформ не було, то соціально-економічна ситуація в країні була б набагато гіршою», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що за час роботи уряду і здійснюваних ним реформ вдалося не тільки відновити фінансово-економічну стабільність, а й в важких умовах розвивати економіку.

«Іноді робимо помилки в процесі здійснення реформ – за це нас теж критикують. Жодна велика справа без помилок не робиться. Найлегше зупинитися і сказати: я боюся помилитися. Ну, боїшся помилитися – йди з влади. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Це народна мудрість, але хотілося б, щоб помилок було менше», - наголосив М.Азаров.

Прем'єр-міністр упевнений, що робота уряду повністю відкрита для суспільства.

«Влада завжди любить себе прикрашати, будь-яка влада. Це їй властиво, вона хоче подобатися людям, і це абсолютно об'єктивний момент, але громадськість говорить, що ось тут ти не можеш сподобатися, ось тут ти робиш помилку. Ми нещодавно прийняли концепцію відкритого уряду. Це передбачає зміну самого стилю роботи. Вона і так у нас відкрита, я не пам'ятаю практично жодного рішення уряду, яке ми закрили від суспільства», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що уряд практично відмовився від застосування до документів грифів «таємно» і «для службового користування». Ці грифи залишені тільки для тих рішень, які стосуються питань державної таємниці, безпеки і оборони, уточнив прем'єр.

Крім того, М.Азаров відзначив, що після ухвалення закону про доступ до публічної інформації кількість запитів до секретаріату Кабінету міністрів збільшилася в 110 разів.

«Багато в чому це, звичайно, не викликано інтересами суспільства, це викликано інтересами опозиційних сил, які хочуть щось знайти, хочуть щось викинути на суд наших людей, хочуть якісь факти препарувати. Багато в чому це не викликано об'єктивними потребами нашого народу, але, проте, в 110 разів збільшився обсяг відповідей, і далеко не з глобальних питань. На якій машині їздить той чи інший міністр, наприклад, яку зарплату одержує, куди їздить у відпустку, який склад сім'ї, де і як живе. Ось ці теми мусуються і мусуються, і відволікають Секретаріат Кабінету міністрів. Ну один раз відповіли - і все. На стіні вивісили, все відповіли, розповіли. Ми йдемо на це, ми розуміємо, що це неминучі явища перехідного періоду», - сказав М.Азаров.

Прем'єр пов'язує такий інтерес до уряду з тим, що після довгого періоду закритості, він став відкритим і доступним.

«Пройде якийсь час, це набридне, це стане нормою, і наші люди вивільняться для виконання іншої роботи», - вважає М.Азаров.