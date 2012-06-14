В п'ятницю у Львові відбудеться великий парад на підтримку збірної України

Завтра у центрі Львова відбудеться великий парад на підтримку збірної України.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

«Враховуючи, що завтра наша національна збірна буде мати наступну гру, ми у Львові об 11.45 розпочинаємо великий парад на площі Міцкевича і запрошуємо усіх долучитися. Ми хочемо таким чином підтримати свою збірну, щоб вона нас знову потішила добрим результатом», - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, він планує переглядати матч спільно із львів’янами у фан-зоні.