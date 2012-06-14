Поляку, який після голу у ворота польської збірної викинув з вікна телевізор, загрожує штраф до 100 євро

Варшава. Мешканцю міста Сосновєц на півдні Польщі, який після голу у ворота польської збірної у матчі з Росією викинув з вікна телевізор, загрожує штраф розміром до 100 євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник місцевої поліції, зауваживши, що правохоронці вже відпустили затриманого.

За словами співрозмовника агентства, розмір штрафу визначить суд. "Це може бути 10, 50 або максимум близько 100 євро", - сказав він.

Правоохоронець відзначив, що поліція затримала 46-річного поляка після повідомлення про агресивну поведінку від його сусідів. Чоловік викинув телевізор з третього поверха своєї квартири. "Як виявилося, він випив майже три промілє алкоголю. Чоловік не довідався про гол поляків у відповідь, який зрівняв рахунок, бо цей час провів у витверезнику", - відзначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня польська збірна зіграла з рахунком 1:1 зі збірною Росії.