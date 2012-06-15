Євро-2012 знівелювало недобросовісну інформацію щодо України - Азаров

Прем’єр-міністр Микола Азаров вважає, що проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року дало можливість більше відкрити Україну для Заходу, знівелювати поширену раніше недобросовісну інформацію про нібито процвітання в Україні расизму, злочинності, високих цін тощо, що відлякувало туристів.

Як повідомляє урядовий портал, про це він сказав під час зустрічі з генеральним директором «Євроньюзу» Мікаелем Пітерсом.

Прем’єр-міністр Микола Азаров наголосив на важливості розвитку української версії «Євроньюз».

«Ми зацікавлені у розвитку відносин «Євроньюз» і хотіли б, щоб інформація про Україну була, насамперед, об’єктивною… Ми зацікавлені, щоб про Україну Європа знала більше», - сказав М.Азаров.

«Однак багато болільників приїхали і вже тиждень живуть в Україні і пересвідчились, що ніякого расизму у нас немає, і нікого у нас не вбивають, і ціни у нас досить доступні, нижчі за європейські, і все не так погано, як їм представляли», - сказав прем’єр-міністр.

У свою чергу М.Пітерс наголосив, що «давнім історичним правилом» діяльності компанії є нейтральність, інформативність, об’єктивність у висвітленні подій.

При цьому він висловив зацікавлення в отриманні оперативних коментарів від членів українського уряду для телеканалу «Євроньюз».

М.Пітерс також відзначив проведення вперше в Україні Генеральної асамблеї «Євроньюзу», яка відбудеться 15 червня у Донецьку, де «чимало засновників «Євроньюзу» з багатьох країн світу вперше побачать Україну».

Крім того, М.Пітерс відзначив високий рівень підготовки України до Євро-2012.

Він зауважив, що, побачивши новий аеропорт у Києві, був вражений і гордий за Україну, бо не очікував на такий рівень.

У свою чергу, М.Азаров сказав, що М.Пітерс зможе особисто побачити і в Донецьку новий аеропорт та одну з кращих у Європі злітно-посадкових смуг, яка може приймати будь-які типи літаків за різних погодних умов.