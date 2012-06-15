У Києві іноземців, на відміну від українців, не штрафуватимуть за справляння нужди у непередбачених місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи достатньо в місті туалетів і як реагуватиме місцева влада на те, що деякі уболівальники дозволяють собі ходити в туалет в кущі прямо в центрі столиці.

За словами голови КМДА, на вулицях столиці вистачає туалетів.

“Я вам точно стверджую, що в місцях активності вболівальників, туристів у нас повністю вся програма щодо встановлення туалетів виконана. Вона, безумовно, зроблена з відповідних розрахунків, і я не бачу сьогодні проблеми в тому, що у нас не вистачає саме туалетів. Не вистачає культури”, - сказав О.Попов.

“Ну, хто міг би сказати, що на центральній вулиці хтось буде ходити в туалет? В нас же в будні дні такого не буває? Ні. Я не хочу заглиблюватись в це питання, але в цьому є деякі, скажімо, нові враження”, - додав голова КМДА.

При цьому він запевнив, що вночі комунальні служби проводять роботи з “локалізації всіх цих наслідків”.

О.Попов також наголосив, що осіб, які справляють нужду у непередбачених місцях, штрафують.

“Але ми не будемо це робити з іноземцями. Але що стосується українців, то їх штрафують, такі факти є”, - підкреслив він.

На запитання, чому іноземців не штрафують за такі дії, О.Попов відповів з посмішкою: “Люди приїхали відпочивати, нехай відпочивають”.

З цієї ж “причини”, як пояснив О.Попов, міська влада не намагатиметься боротися з курцями-іноземцями на території київської фан-зони.