Посилена відповідальність за порушення вимог трудового законодавства

З цього тижня в Україні посилено відповідальність за порушення вимог трудового законодавства.

Як зазначили в юридичній фірмі Baker & McKenzie, Законом №4714-VI від 17 травня 2012 року внесено зміни до ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тепер прямо передбачає відповідальність посадовців за порушення порядку або терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці. Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (на сьогодні - від 510 грн до 1700 грн).

Такий же штраф передбачено за порушення терміну надання працівникам, зокрема колишнім, документів про їхню трудову діяльність, необхідних для призначення пенсії, й за надання вказаних документів, що містять недостовірні дані.

Законом №4837-VI від 24 травня 2012 року збільшено розміри штрафів, застосовуваних за порушення вимог законодавства про охорону праці. За здійснення такого порушення працівниками передбачено штраф у розмірі від 4 до 10 неоподатковуваних податком мінімумів (від 68 грн до 170 грн), посадовцями - в розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (від 340 грн до 680 грн).

Окрім цього встановлено відповідальність за порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві. Повідомлення про нещасний випадок або порушення порядку повідомлення (зокрема термінів) тепер тягнуть за собою накладення штрафу на відповідальних посадових осіб у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів (від 340 грн до 850 грн).