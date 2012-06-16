Янукович і Азаров привітали медичних працівників з професійним святом

14:38, 16 червня 2012
Соцполітика
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Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров привітали медичних працівників з професійним святом.

Як зазначив у своєму вітанні глава держави, текст якого розміщено на його сайті, «вперше за роки існування незалежної Української держави ми започаткували масштабні реформи у сфері охорони здоров'я, адже саме медикам щодня доводиться працювати у складних і навіть екстремальних умовах, рятуючи і даючи найдорожче, що є у людини, - життя».

За словами В.Януковича, модернізація цієї важливої галузі потребує значних зусиль як під час вирішення повсякденних проблем, так і для забезпечення ефективності стратегічних перетворень.

Президент висловив медикам щиру вдячність за активну громадянську позицію, відданість обраній професії. «Високо ціную ваш досвід, небайдужість та готовність завжди прийти на допомогу», - підкреслюється у вітанні.

В свою чергу М.Азаров відзначив, що "професія лікаря в нашій країні завжди була однією з найнеобхідніших і найшановніших».

За його словами, сьогодні досягнення вітчизняної медичної науки відомі далеко за межами України.

«Усе це стало можливим завдяки Вашому професіоналізму та напруженій цілодобовій праці», - йдеться у вітанні М.Азарова, розміщеному на Урядовому порталі.

Прем’єр запевнив, що «уряд зробить усе можливе, щоб піднести престиж лікарської професії, забезпечити належний рівень життя медичним працівникам".

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