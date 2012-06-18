У травні кількість офіційних безробітних в Україні скоротилася на 4,4% - до 484,8 тис.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у травні 2012 р. скоротилася на 4,4%, або на 21,2 тис. чоловік, і на 1 червня становила 484,8 тисяч. З початку року кількість безробітних скоротилася на 0,7%, або на 18 тис. чоловік (на 1 січня 2012 року - 482,8 тис. безробітних), повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 червня 2012 року становив 1,7% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 червня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 340,2 тис. чоловік, що на 3,4%, або на 11,9 тис. чоловік, менше порівняно з даними на 1 травня.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 червня 2012 р. становила 965 грн, що на 19 грн більше, ніж на 1 травня.

Крім того, за даними Держстату, в травні ц.р. на 10 робочих місць претендувало 56 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 червня 2012 року становила 86,2 тис. чоловік.