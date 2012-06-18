До Львова на три матчі Євро-2012 приїхало понад 145 тисяч уболівальників і туристів

Три матчі Євро-2012 у Львові зібрали понад 145 тисяч вболівальників та туристів.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

Як зазначається у повідомленні, Львів відвідали туристи та фани з Німеччини, Данії, Португалії, Польщі, В’єтнаму, Індонезії, Південної Кореї, Китаю, Фінляндії, Нідерландів, Австралії, Малайзії, США, Швеції, Франції, Іспанії.

«Лише на останній матч до Львова приїхало понад 45 тисяч фанів та туристів. Найбільше вболівальників приїхало з Німеччини – 18 тисяч осіб, трохи менше з Данії – 8 тисяч осіб. Вчора «Арена Львів» принесла перемогу збірній Німеччини з рахунком 2:1. Серед гостей на останньому матчі у Львові були представники ради директорів двох потужних компаній – «Carlsberg» та «Mercedes-Benz». Свою перемогу фани Німеччини святкували у Львові до ранку. Німці групами танцювали по вулицях міста, співали національний гімн та раділи, що Львів приніс їм перемогу. Фани з подякою вигукували: «Україна! Україна!», - зазначається у повідомленні медіа-центру.

Також наголошується, що загалом протягом червня Львів очікує прийняти до 500 тисяч туристів як з-за кордону, так і з інших міст України.