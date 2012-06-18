У Запорізькій області відкрили пам'ятник, присвячений Євро-2012

Запорізькій області відкрили пам'ятник, присвячений Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ МП, пам'ятник у вигляді футбольного м'яча діаметром понад 1,5 метра, присвячений футбольному турніру Євро-2012, встановлений на центральному стадіоні м. Кам’янка-Дніпровська.

Пам'ятник, на думку ініціаторів його установки, – представників Кам’янка-Дніпровської РДА, - «є не тільки символом значущості Євро-2012 для України, а й стимулом для занять спортом».