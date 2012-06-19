Тігіпко заявляє про необхідність зниження єдиного соцвнеску

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляє про необхідність знизити єдиний соціальний внесок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, таку думку він висловив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За його словами, після реалізації соціальних ініціатив уряд зосередиться на створенні сприятливих умов для бізнесу.

«Ми повинні покращити умови для ведення бізнесу. Потрібно припиняти нескінченні перевірки, припиняти свавілля силовиків, зменшувати кількість податків, знижувати ставки податків, в тому числі єдиного соціального внеску, який серйозно тисне на бізнес. Необхідно доопрацювати митне законодавство, де потрібно прописувати норми прямої дії. Потрібно приймати закон про зайнятість, де є серйозні економічні стимули для роботодавців, створювати робочі місця», - заявив С.Тігіпко.