Держслужба зайнятості в січні-травні працевлаштувала 331,5 тис. безробітних

Державна служба зайнятості в січні-травні 2012 року працевлаштувала 331,5 тис. безробітних, повідомляє прес-служба відомства.

Претендентів здебільшого працевлаштовано у сфері торгівлі, переробній промисловості і сільському господарстві.

Станом на 1 червня, кількість вакансій у базі даних служби становила 86,2 тисячі.

Разом з тим на обліку в центрах зайнятості перебували 482,7 тис. безробітних громадян. Серед них: 230,5 тис. робітники, 167,3 тис. – службовці і 84,9 тис. – особи без професії.

Серед безробітних 42% становить молодь до 35 років, а майже кожен п'ятий — людина, не здатна на рівних конкурувати на ринку праці.

Завдяки наданню дотацій роботодавцям у січні-травні 2012 року було працевлаштовано 15 тисяч безробітних.

Шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності було працевлаштовано 5,1 тисяч осіб.

Крім того, в січні-травні ц.р. 116,6 тис. безробітних пройшли професійне навчання.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 179,2 тисяч осіб.