Янукович розширив повноваження Держслужби статистики

Президент України Віктор Янукович розширив повноваження Державної служби статистики, у тому числі у сфері перепису населення.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент доповнив положення про Державну службу статистики України, затверджене указом від 6 квітня 2011 року, пунктом, за яким Держстат здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою перепису населення та сільськогосподарського перепису, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їхніх результатів, розробляє і затверджує програми переписів і переписний інструментарій, календарний план підготовки та проведення переписів, методики переписів, концепцію технології оброблення даних перепису населення, програми розроблення матеріалів переписів.

Також відтепер комітет затверджуватиме статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їхнього проведення.

Крім того, В.Янукович вніс зміни, за якими Держстат у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента, актів Кабінету міністрів може видавати накази, які підписує його керівник, організовує та контролює їхнє виконання.

Нормативно-правові акти Держстату, видані у межах його повноважень на виконання законів «Про державну статистику», «Про Всеукраїнський перепис населення», «Про сільськогосподарський перепис», підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази Держстату, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання органами державної влади та їхніим територіальними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, громадянами.