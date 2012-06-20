З початку Євро-2012 в Україну приїхало близько 1 млн вболівальників
10:23, 20 червня 2012Соцполітика
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З початку Євро-2012 в Україну приїхало близько 1 млн вболівальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам прес-секретар прем’єр-міністра Віталій Лук’яненко.
Він зазначив, що з 5 червня в Україну приїхало 4,3 млн іноземців.
«Не можна порахувати, скільки з них уболівальників, але на 25% більше, ніж у минулому році. Тому можна рахувати, близько 1 млн вболівальників відвідало Україну», - сказав В.Лук’яненко.
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