З початку Євро-2012 в Україну приїхало близько 1 млн вболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам прес-секретар прем’єр-міністра Віталій Лук’яненко.

Він зазначив, що з 5 червня в Україну приїхало 4,3 млн іноземців.

«Не можна порахувати, скільки з них уболівальників, але на 25% більше, ніж у минулому році. Тому можна рахувати, близько 1 млн вболівальників відвідало Україну», - сказав В.Лук’яненко.