Азаров переконаний, що учасники Євро та вболівальники оцінили «дешевизну життя в Україні»

Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголошує, що футболісти, які беруть участь у Євро-2012, а також уболівальники оцінили рівень підготовки України до чемпіонату і «дешевизну життя в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Нинішнє свято футболу в Україні продовжується і, переконаний, подарує ще багато позитивних емоцій, радість красивої, чесної гри. Наше завдання - завершити цей чемпіонат так же гарно, як він починався. Найголовніше, що всі спортсмени і вболівальники вже відзначили високий рівень і якість підготовки фінальної частини чемпіонату в Україні, оцінили щирість і відкритість українців, справжню українську гостинність і навіть дешевизну життя порівняно із Західною Європою. Уже сотні іноземних гостей публічно висловили своє розчарування тим, як їх дезінформували, і своє захоплення тим, що насправді побачили», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що безпосереднє знайомство спортсменів і вболівальників, які приїхали до України, «розвіює міфи».

Зокрема, вважає прем’єр, гості бачать, що Україна зустрічає чемпіонат з «ентузіазмом, підготовленим належним чином».

Також М.Азаров наголосив, що забезпечується порядок і безпека під час проведення Євро-2012.

«Це і є кращий спосіб спростувати неправду щодо України - реальними справами доводити свою правоту. Враження про нашу державу вболівальники привезуть до своїх країн. Я думаю, це гарний урок і для нас, і для Західної Європи. Україна - відкрита демократична країна. Ми радо приймаємо в себе і вболівальників, і туристів, спортсменів і політиків. Було б лише бажання оцінювати українські реалії з власних спостережень, а не з наклепів від емісарів нашої опозиції. Це вони робили все, щоб зірвати велику перемогу нашого народу, зірвати чемпіонат в Україні. Не вийшло. Тому що Україна - це європейська держава, яка розвивається, й інтеграція у ЄС – це усвідомлений вибір українського народу», - зазначив М.Азаров.