Реалізація Президентом права вето щодо закону про реєстрацію стала очікуваною - експерт

Реалізація Президентом права вето щодо схваленого Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні» стала очікуваною подією, адже через кількість прогалин та суперечностей складається враження, що документ готувався поспіхом, без врахування багатьох аспектів майбутньої практичної реалізації цілої низки його положень. Про це у коментарі УНІАН зазначив Олексій Христофоров, адвокат, керівник харківського офісу ЮФ "Ілляшев та Партнери".

За його словами, набуття документом сили спричинило б багато проблем, пов’язаних з його інтеграцією в чинне законодавство України. Зокрема, передбачена законом новація, за якою батьки або інші законні представники новонародженої дитини зобов’язані зареєструвати місце її проживання протягом місяця з дня державної реєстрації народження за своєю суттю суперечить положенням чинних Цивільного та Сімейного кодексів України щодо проживання дітей.

На думку експерта, окремої уваги заслуговують положення, що стосуються збирання, систематизації та зберігання відомостей про місце проживання та місце перебування осіб в Україні «під егідою» МВС України, адже йдеться про створення глобальної бази даних всього населення України, при цьому є багато питань щодо режиму використання таких даних, обмеження можливих зловживань зазначеною інформацією тощо.