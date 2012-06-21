Меркель передумала - вона приїде на Євро-2012, але у Гданськ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель відвідає Євро-2012 – у п’ятницю, 22 червня, вона вболіватиме за німецьку збірну на стадіоні в польському Ґданську.

Про це повідомляє «Німецька хвиля».

Зазначається, що А.Меркель удостоїть своєю присутністю один з матчів Євро-2012. Ідеться про чвертьфінал європейської першості з футболу цієї п'ятниці між збірними Німеччини та Греції. Про це повідомив заступник речника німецького уряду Ґеорґ Штрайтер у середу, 20 червня.

До Ґданська канцлера запросив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Аби потрапити на матч, вона навіть попрохала свого італійського колегу Маріо Монті на кілька годин раніше перенести зустріч лідерів низки європейських країни, що була запланована на вечір п'ятниці у Римі. М.Монті з розумінням поставився до прохання А.Меркель, за що та висловила йому подяку, повідомив Г.Штрайтер.

Політичне підґрунтя візиту А.Меркель заступник речника німецького уряду виключив. «Це день спорту», - наголосив Г.Штрайтер.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня польське агентство РАР з посиланням на прес-секретаря А.Меркель Стеффана Сейберта повідомило, що канцлер ФРН не приїде в Україну на матчі збірної Німеччини у рамках групової фази Євро-2012, яка триватиме до 19 червня, але може відвідати матчі національної збірної на наступних етапах турніру.

За даними агентства, А.Меркель може приїхати на матчі збірної у разі її виходу у четвертьфінал, які відбуватимуться 21 або 22 червня у Польщі.

Раніше А.Меркель заявляла про можливий бойкот матчів Євро-2012 в Україні у зв’язку зі справою екс-прем’єра Юлії Тимошенко.