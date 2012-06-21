Реакція на скарги бізнесу на тиск має бути адекватною - Клюєв

Реакція на скарги бізнесу на незаконний тиск правоохоронних та контролюючих органах має бути адекватною.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи створення «гарячих телефонних ліній» для звернень підприємців в органах прокуратури, зокрема, в Дніпровській екологічні прокуратурі, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Він підкреслив, що всі органи влади в Україні, як центральні, так і місцеві, повинні набагато активніше співпрацювати з представниками малого та середнього бізнесу. Особливо це стосується правоохоронних органів.

За словами А.Клюєва, важливо, щоб правоохоронна система мала механізми для оперативного реагування на звернення представників бізнесу і робила реальні кроки для припинення незаконного тиску на підприємців з боку контролюючих органів. Такий тиск в більшості випадків - лише елемент корупції, заявив А.Клюєв.

Він нагадав, що вже більше тижня існує «гаряча лінія» Генеральної прокуратури України, яка створена спеціально для того, щоб бізнес мав можливість донести інформацію про тиск з боку контрольно-наглядових органів. Генпрокуратура зобов'язується перевіряти всі факти порушення прав підприємців та законність проведення перевірок суб'єктів бізнесу, підкреслив секретар РНБО. За його словами, відповідні «гарячі лінії» також почали відкривати і регіональні прокуратури.

А.Клюєв також нагадав, що подібні телефонні лінії діють і в структурі МВС, СБУ, податкової та митної служб. У той же час, заявив секретар РНБО, важлива якість їх роботи. Важлива не тільки можливість підприємця поскаржитися на незаконний тиск і корупцію в правоохоронних та контролюючих органах, а й можливість отримати своєчасну реакцію та допомогу з боку держави, наголосив він.

«На жаль, адекватну реакцію ми бачимо ще далеко не завжди. Саме тому зараз розпочато комплексну роботу з підготовки реформи всієї правоохоронної системи», - заявив секретар РНБО.