Єврокомісія закликає Кіпр штрафувати роботодавців за нелегальних мігрантів

Брюссель. Європейська комісія направила сьогодні листа обґрунтованої думки Кіпру із закликом запровадити в своє законодавство положення Директиви ЄС про санкції для роботодавців, які беруть на роботу нелегальних мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Лист обґрунтованої думки є другим етапом про порушення законодавства ЄС. Єврокомісія вже направляла Кіпру лист формального повідомлення 30 вересня 2011 року, однак не отримала відповіді щодо запровадження усіх необхідних заходів.

Країни-члени ЄС мали запровадити положення Директиви про штрафи для роботодавців до національного законодавства до 20 липня 2011 року.

В Комісії вважають Директиву про штрафи, схвалену в 2009 році, ключовим елементом у боротьбі з нерегульованою міграцією. Її положення спрямовані як на підприємства так і на приватних осіб, в домогосподарствах яких часто працюють нерегульовані мігранти.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Директивою, перед наймом на роботу, роботодавець має перевіряти мігрантів, чи мають вони право на перебування в країні, а також повідомляти відповідним органам влади у випадку, якщо такі мігранти не мають права на легальне перебування.

Крім того, Директива передбачає значні фінансові санкції для тих роботодавців, у яких буде виявлено нелегальних мігрантів.