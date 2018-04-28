Москва спокушає пенсіонерів СНД єдиним пенсійним простором

З поверненням Путіна у Кремль його ідея – створення Євразійського союзу, виявляється у дедалі новіших і несподіваніших ініціативах. Новий союз, за задумом ВВП, має бути «споруджений» на «фундаменті» Радянського Союзу, який фактично зрівнявся з землею, а це означає, що всі ідеї безпосередньо стосуються країн СНД. Саме їх планується «залучити» до нового об'єднання, головним завданням якого насправді є підвищення статусу Росії на міжнародному рівні і повернення їй статусу "центрового" на пострадянському або навіть уже постСНДівському просторі. Поки що у всіх на слуху вислови про єдину валюту, єдиний економічний простір і т.п. макроречі, проте дедалі більше об'єднувальні ініціативи спускаються на рівень, який безпосередньо зачіпає простого обивателя.

Про серйозність намірів, системність і стратегічний підхід говорить і те, що в самій Росії під цю справу на держрівні створюються різні структури, з відповідним фінансуванням із держбюджету. Наприклад, останнє нововведення Кремля. В адміністрації Президента РФ створено Управління зі співпраці з країнами СНД, Абхазією та Південною Осетією, яке очолив колишній перший заступник глави Мінздоровсоцрозвитку РФ Юрій Воронін.

За словами помічника президента Тетяни Голикової, нове управління добиватиметься "наочнішої співпраці за допомогою реалізації конкретних, переважно соціальних, а також точкових економічних проектів, які будуть цікаві країнам Співдружності". Зокрема, планується гармонізація фінансових і пенсійних сфер, а також системи соціального захисту. Серед конкретних проектів Воронін назвав, зокрема, створення єдиного пенсійного простору країн СНД, коли люди можуть заробляти і реалізовувати свої пенсійні права на рівних умовах у будь-якій із держав СНД. Але чи варто чекати змін у пенсійній сфері і якщо так, то як скоро?..

Куди вказує кремлівський пенсійний вектор?

Свою думку щодо своєчасності питання про єдиний пенсійний простір, а також про те, яким чином ініціатива може бути реалізована, вже висловили експерти низки країн СНД. Круглий стіл на цю тему відбувся цього тижня у Києві. Деякі експерти, зокрема українські, поставилися до ідеї з скептицизмом. На їхню думку, ініціатива Російської Федерації створити єдиний пенсійний простір СНД є частиною глобальніших процесів на користь Росії.

«Якщо ми говоримо про єдиний пенсійний простір, то потрібно говорити про єдиний простір трудових ресурсів і єдиний простір економічний», – відзначив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Владислав Лук’янов. На його думку, створення єдиного пенсійного простору сьогодні неможливе, це справа майбутнього.

З ним погоджується виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко. «Коли йдеться про такі ініціативи, то це може бути лише частиною куди більшої ініціативи», – вважає він. На думку Устенка, на це питання впливає низка чинників: структура населення країн, бюджетна політика і пенсійні фонди, їхні дефіцити, підтримка з боку населення і політичних кіл країн СНД. Експерт наголошує, що ця ініціатива є продовженням реалізації ідеї Путіна створити Євразійський союз. Хоча сам експерт вважає, що якщо вже гармонізовувати трудове і пенсійне законодавство, то треба орієнтуватися не тільки на СНД, але й на законодавство Євросоюзу.

Та й чи логічно реформувати пенсійну систему окремо від ринку праці країн СНД? На думку провідного наукового співробітника Інституту економіки РАН, професора Людмили Ржаніциної (РФ), проводити окремо тільки пенсійну реформу нелогічно. Вона вважає цю ідею невчасною. За її словами, в першу чергу потрібно розібратися, що таке «єдиний пенсійний простір». «Якщо це єдина пенсійна система, то це одне, а якщо єдині правові угоди, тут і говорити нема про що», – вважає Ржаніцина.

Керівник аналітичного центру «Альтернатива», економіст Татул Манасерян (Вірменія) відзначає, що ще дуже рано говорити про створення єдиного пенсійного простору для країн СНД. «Для цього, перш за все, треба пройти декілька етапів, наприклад, створити вільну торгову зону, мати загальну економічну зону», – вважає він. «Є дуже багато проблем, які поки що перешкоджають утворенню справжньої зони вільної торгівлі... Не тільки немає єдності в підходах, є й різні вектори прагнення до відмітних моделей», – відзначив експерт. Він вважає, що потрібно насамперед створити ефективну пенсійну модель в одній країні або у низці країн, а тоді вже створювати єдиний простір.

Економіст Анатолій Рожко, який представляє Молдову, відзначив, що для емігрантів, які працювали спочатку в одній країні, а потім переїхали до іншої, «пенсійна» ідея буде прекрасним виходом, але варто звернути увагу на фінансові проблеми, а їх треба вирішити. Загалом, питання потрібно розглядати в комплексі з фінансовими проблемами, які є в країнах СНД.

Експерти сходяться на тому, що реалізація створення єдиного пенсійного простору триватиме не менш ніж 20 років. Але головне сьогодні зрозуміти – чи СНД буде рухатися у цьому напрямку.

Гармонізація законодавства, або Створення єдиної пенсійної надструктури

У Міністерстві соціальної політики України вбачають в ідеї позитив, а тому будуть підтримувати створення багатосторонньої угоди про пенсійне забезпечення громадян СНД. «Було б простіше, якби стаж брався до уваги як універсальний показник», - відзначили у прес-службі відомства.

У міністерстві спростовують висловлювання експертів про те, що формування єдиного пенсійного простору СНД передбачатиме створення спільного Пенсійного фонду. Водночас у Мінсоцполітики впевнені, що підписання Україною багатосторонньої угоди про гармонізацію пенсійного забезпечення громадян не несе загрози суверенітету країни. «Йдеться про багатосторонню угоду, яка б уніфікувала типові проблеми. Наприклад, у людини пенсія в одній країні, а сама вона є громадянином іншої країни», – наголосили у прес-службі відомства.

Крім того, у міністерстві повідомили, що за останні два роки Україна значно просунулася у питанні підписання двосторонніх пенсійних угод, зокрема з Німеччиною та Ізраїлем. Показником цієї роботи стали «значні спрощення для отримання пенсій громадянами, які постійно проживають за кордоном».

***За даними Пенсійного фонду України, в січні-березні 2012 року пенсії українцям, які проживають за кордоном у 18 країнах, виплачено на суму 234,3 тис. дол. США і 340,36 тис. євро. Крім того, ПФУ за звітний період виплатив пенсії громадянам інших країн, які проживають в Україні, на суму 306,42 тис. дол. США і 270,7 тис. євро. А Пенсійний фонд Російської Федерації спрямував 15,53 млн. рублів українцям, які працювали в районах Крайньої Півночі та регіонах, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

На думку Мінсоцполітіки, формування єдиного пенсійного простору в плані гармонізації законодавства справді дасть українським пенсіонерам певні можливості щодо поліпшення пенсійного забезпечення.

Хоча експерти теж наразі не розуміють, яким чином можна уніфікувати пенсійні системи і виплати в країнах СНД. Л.Ржаніцина зауважує, що в РФ немає поняття «мінімальна пенсія» і «максимальна пенсія», які є в Україні. Також у Росії немає так званих «спеціальних» пенсій, наприклад, наукових. А.Рожко, у свою чергу, характеризує молдавську пенсійну систему як одну із найжорсткіших. При цьому середня пенсія у Молдові становить 80 дол. Для порівняння, в Україні вона в 1,5 раза вища, в РФ – у 3,5 раза. Тобто на рівні роздумів обговорювати можна все, проте перехід до практичного втілення видається дуже віддаленою перспективою.

Втім, поки що не варто чекати фундаментальних змін у пенсійній сфері, оскільки Москва ще сама чітко не визначилася з тим, яким чином буде реалізована пропонована ідея. Український уряд, звичайно, зацікавлений у гармонізації законодавства (пенсійного і трудового) з іншими країнами, але все-таки поглядає у європейський бік і буде не проти того, щоб інші країн, які хочуть погоджувати певні норми, «підтягувалися» до нас. Хоча зрозуміло, що Росія і далі буде спонукати до лояльності мільйони літніх людей, для яких "Батьківщина – СРСР" і які живуть зараз у незалежних державах. І цілком ймовірно, що пропозиція Москви може спокусити українських пенсіонерів, які працювали колись на території СНД, одержати певну допомогу. І ось їхню думку, скоріш за все, уряд почує і "вживатиме заходів для реалізації"...

Юлія Інденко (УНІАН)