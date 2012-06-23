У Мексиці журналістів забезпечать броньованими автомобілями і бронежилетами

Президент Мексики Феліпе Кальдерон підписав закон про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки журналістів і захисників прав людини.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу глави держави, серед заходів, які припускає новий закон, - надання журналістам і активістам у сфері прав людини різних засобів захисту, зокрема броньованих автомобілів і бронежилетів, спеціального обладнання, проведення тренінгів із самозахисту.

У разі, якщо журналіст повідомляє про загрозу, що надійшла йому, з боку організованої злочинності, то протягом трьох годин після цього мають бути вжиті необхідні заходи для забезпечення його безпеки. До них відноситься і тимчасова зміна житла за рахунок і за допомогою федерального уряду.

"Журналісти і громадські активісти, ми робимо все можливе для того, щоб ви не відчували себе беззахисними перед будь-якою загрозою, тим паче, якщо вона серйозна", - сказав Ф.Кальдерон під час церемонії підписання документа.

Для реалізації положень закону створюється спеціальний фонд із захисту журналістів і активістів у сфері прав людини, додав Президент Мексики.

Крім того, закон визначає і кримінальну міру відповідальності для тих держслужбовців, які вчинять дії на шкоду інтересам захисту прав журналістів і громадських активістів. Термін ув'язнення для таких чиновників складе від 2 до 9 років. Також передбачається істотний штраф і заборона на тривалий термін обіймати державні посади.

Занепокоєння глави держави становищем журналістів і захисників прав людини в Мексиці можна пояснити. За період з 2000 року від рук злочинців у країні загинуло майже 80 працівників ЗМІ.