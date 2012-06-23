Томенко пропонує, щоб високопосадовці лікувалися тільки в Україні

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко зареєстрував у парламенті проект постанови «Про підтримку національних закладів охорони здоров’я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав журналістам на Черкащині.

За словами М.Томенка, даним документом особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема, Президенту, голові Верховної Ради, його заступникам, членам Кабінету міністрів, керівникам центральних органів виконавчої влади, народним депутатам та іншим високопосадовцям рекомендується реалізовувати своє право на охорону здоров’я та медичну допомогу у національній мережі закладів охорони здоров’я.

М.Томенко зауважив, що, попри часті та рішучі заяви вищого керівництва держави про необхідність підвищення престижу української медицини, її підтримки, впровадження сучасних технологій тощо, реалії сьогодення дозволяють стверджувати, що всі заклики часто залишаються лише на словах.

Він наголосив, що проблеми якості медичних послуг, які надаються сьогодні національними закладами охорони здоров’я, вкрай турбують громадян. «А лікування вищого керівництва держави в іноземних закладах охорони здоров’я на жаль, стало в Україні усталеною практикою», - зазначив віце-спікер.

«Обираючи між українськими та закордонними лікарнями на користь останніх, влада фактично нівелює всі свої запевнення щодо підтримки та розвитку українських національних закладів охорони здоров’я», - додав він.

М.Томенко переконаний, що прийняття даної постанови сприятиме розвитку національної мережі закладів охорони здоров’я.

«На жаль, не можна законодавчим документом прямо заборонити чиновникам лікування за кордоном, тому була зареєстрована постанова, яка рекомендує високопосадовцям користуватися українськими закладами охорони здоров’я», - сказав він.