До Дня Конституції малозабезпечені кияни отримають матдопомогу - розпорядження голови КМДА

З нагоди відзначення Дня Конституції України окремі категорії малозабезпечених жителів Києва отримають одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 500 грн отримають сім’ї загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

По 300 грн виплатять одержувачам пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника, на дітей-сиріт, у яких померли обоє батьків; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли у мирний час під час проходження строкової військової служби.

По 200 грн нададуть інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю; одержувачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 18 років і тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує постійного догляду, а також інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1400 грн.

100 грн матеріальної допомоги отримають інваліди ІІ групи; непрацюючі інваліди ІІІ групи; непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 1400 грн; працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн; одержувачі державної допомоги на дітей одиноким матерям та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; компенсації за надання соціальних послуг; компенсації по догляду за інвалідом І групи або пристарілим, який досяг 80-річного віку, а також одержувачам державної допомоги при усиновленні дитини.

Виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги проводитимуть за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках та відділеннях поштового зв’язку.

Крім того, адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена через незалежні причини від отримувача, у разі його смерті, виплачуватиметься членам сім’ї померлого у відповідному порядку.

Особам, які перебувають на повному державному забезпеченні, матеріальна допомога не виплачуватиметься.