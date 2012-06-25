Отримати знижку за «Карткою киянина» можна у будь-якій з 60 комунальних аптек міста

З початку цього тижня отримати знижку за допомогою «Картки киянина» можна у будь-якій з 60 комунальних аптек міста.

Як повідомляє прес-служба КМДА, облаштування терміналів у мережі аптек «Фармація» завершено і вони вже успішно працюють.

Зараз у столиці працюють по шість аптек «Фармації» у кожному районі.

«Картка киянина» дає право пільгового проїзду у метрополітені та надає знижку 25-30% на 52 найменування лікарських засобів вітчизняного виробництва.

Запровадження карток відбувається поетапно, усі пільгові категорії отримають їх до кінця 2012 року.

Для заповнення заявки на отримання картки представників пільгових категорій запрошуватимуть особисто. Наразі заявки для отримання картки приймаються від трьох пільгових категорій – це батьки багатодітних родин, соціальні працівники та інваліди, що не мають права на пільгу у метрополітені.

На сьогодні від киян прийнято понад 4,5 тис. заяв, щодня районне управління соціального захисту видає на руки понад 100 «Карток киянина».