Москва. УЄФА ініціював справу проти вболівальників Росії та Іспанії за прояви расизму.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«УЄФА ініціював справу проти Футбольної федерації Іспанії, чиї вболівальники звинувачуються в прояві расизму під час матчу групового етапу проти Італії, який 10 червня відбувся в Гданську. Російським уболівальникам і Російському футбольному союзу ставляться в провину аналогічні порушення під час матчу проти чехів, який було зіграно 8 червня у Вроцлаві», - говориться в повідомленні.

Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне поведінку вболівальників збірних Іспанії та Росії 28 червня.