Чорнобильці обіцяють відновити акції протесту восени

Чорнобильці обіцяють восени відновити акції протесту, якщо їхні вимоги до уряду не будуть виконані.

Як повідомляє «КоммерсантЪ - Украина» (№ 99 від 27 червня), про це вони заявили під час I Всеукраїнського з'їзду ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 26 червня.

Делегати з'їзду заявили, що незадоволені постановою уряду, що визначає розмір пенсій ліквідаторів. Вони вважають, що документ суперечить закону про соціальний захист чорнобильців, який встановлює більш значні розміри компенсацій.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів № 1210 від 23 листопада 2011 року, в основу розрахунку пенсій покладено зарплату, отримувану ліквідаторами на ЧАЕС або у відомствах, співробітниками яких вони числилися.

Чорнобильці вважають, що цією постановою було порушено Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи". В ньому передбачався розмір пенсії для інвалідів-ліквідаторів I групи - не нижче 10 мінімальних пенсій за віком, II групи - не нижче 8 мінімальних пенсій за віком і III групи - не нижче 6 мінімальних пенсій за віком (мінімальна пенсія наразі становить 838 грн).

Учасники з'їзду прийняли звернення до Кабміну з вимогою привести постанову № 1210 у відповідність із законом про соціальний захист чорнобильців.

Ліквідатори заявили, що якщо ці й низка інших вимог не будуть виконані, восени вони проводитимуть акції протесту.