Для виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР у червні виділили 1,5 млрд грн

Для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР із держбюджету в червні було виділено 1,5 млрд грн, у липні планується виділити також 1,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Тетяна Сисоєва на брифінгу в середу.

У свою чергу заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн заявив, що на сьогодні 42% вкладників, зареєстрованих у реєстрі, вже пройшли актуалізацію, а 12% уже отримали вклади.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади буде відшкодовано близько 6 млн громадян, які не встигли отримати компенсацію в 2008 році.

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