«Діти війни столиці України» сьогодні передадуть до КСУ звернення з вимогами

Громадська організація «Діти війни столиці України» сьогодні передасть до Конституційного суду України звернення з вимогою відновити права "дітей війни".

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління ГО «Діти війни столиці України» Валентин Сміхун.

«Ми очікуємо, приблизно, 150 осіб, у середньому. Ми не збиралися, щоб прийшло багато людей, а для того, щоб звернути увагу Конституційного суду на те, що це колективне звернення «дітей війни». Ми не чекаємо якогось дива від КСУ, ми розуміємо реалії, але ми чітко (звертаємо увагу) на факти саме неоднозначного застосування національними судами рішень чинного законодавства, зокрема рішень КС. Ми питаємо КС, чи порушено верховенство права у тих чи інших рішеннях?..», - сказав він.

Також В.Сміхун повідомив, що організація на сьогодні готує друге звернення до КСУ щодо невиконання рішень судів.

За словами першого секретаря Київського міського комітету Соціалістичної партії України (СПУ) Наталії Бондар, винесене у 2011 році рішення КСУ щодо того, що соціальні виплати, зокрема «дітям війни», здійснюються, виходячи з можливостей держбюджету, порушує права громадян.

«Ми вважаємо, СПУ вважає, що таке рішення порушує права людини, і по цьому сьогодні ми звертатимемося до КСУ з проханням прийняти конституційне звернення і відкрити конституційне провадження з питання правомірності обмеження конституційних прав громадян, визначених у законах України про соціальний захист «дітей війни» 18 листопада 2004 року», - сказала вона.

Представники «дітей війни» зазначають, що на сьогодні середня сума виплат за рішеннями судів на користь «дітей війни» становить по 4 тис. грн по Києву за певний період. Найнижчі виплати, призначені судами, становлять від 715 грн, також виносяться постанови щодо довічної надбавки у розмірі 30% до пенсії «дітям війни».

Голова правління Подільської районної у Києві громадської організації «Захист дітей війни» Петро Тигунов повідомив, що в цілому в Україні близько 6 мільйонів «дітей війни».

«З 6 мільйонів «дітей війни» до приймалень СПУ звернулися близько 3 мільйонів осіб», - зазначив він, додавши, що люди зверталися в основному по правову допомогу в питанні звернення до суду.

«Кожна п'ята гривня в апеляційних судах - справа «дітей війни», - підкреслив він.