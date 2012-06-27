Президенти України та Польщі зустрінуться в Києві у день фіналу Євро-2012

Президенти України та Польщі Віктор Янукович і Броніслав Коморовський зустрінуться в Києві 1 липня, в день фінального матчу Чемпіонату Європи з футболу, що проводиться в Україні та Польщі.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави.

В.Янукович та Б.Коморовський також переглянуть фінальний матч Євро-2012, який відбудеться на стадіоні НСК «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 8 червня у Польщі брав участь у церемонії відкриття Євро-2012 та відвідав перший матч турніру між збірними командами Польщі та Греції на стадіоні «Національний» у Варшаві.