Президенти України та Польщі зустрінуться в Києві у день фіналу Євро-2012
15:25, 27 червня 2012Соцполітика
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Президенти України та Польщі Віктор Янукович і Броніслав Коморовський зустрінуться в Києві 1 липня, в день фінального матчу Чемпіонату Європи з футболу, що проводиться в Україні та Польщі.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави.
В.Янукович та Б.Коморовський також переглянуть фінальний матч Євро-2012, який відбудеться на стадіоні НСК «Олімпійський».
Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 8 червня у Польщі брав участь у церемонії відкриття Євро-2012 та відвідав перший матч турніру між збірними командами Польщі та Греції на стадіоні «Національний» у Варшаві.
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