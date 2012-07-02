Тігіпко пропонує ВР цього тижня розглянути законопроект про податок на багатство

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пропонує парламенту цього тижня розглянути законопроект щодо оподаткування багатства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів.

«У мене тільки одна пропозиція – сьогодні у Верховній Раді є чотири законопроекти, які прописують зміни до законів, що стосуються оподаткування багатства. У мене пропозиція – можна розглянути їх і зробити наступний крок вперед. Остаточно буде важко це прийняти, але наступний крок можна було б зробити. І, якщо буде можливість, розглянути це питання на цьому тижні», - сказав С.Тігіпко.

Водночас голова Верховної Ради Володимир Литвин зауважив, що депутати можуть схвалити один з цих законопроектів за основу.

«Наскільки я знаю, комітет не розглядав цього питання, там виникли суперечки, з цього приводу думки розділилися… Або приймемо якийсь за основу, або треба створити нормальну серйозну робочу групу, яка б серйозно працювала над цим питанням не під вибори, а для країни», - наголосив спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші», згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею понад 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 1094 грн), іншу нерухомість великих площ, автомобілі, судна, літаки і вертольоти, ювелірні вироби тощо.