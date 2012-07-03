Янукович: актуальне завдання 2012 року - прискорення реформи економіки та соціальної системи

Актуальним завданням 2012 року є прискорення реформування національної економіки та соціальної системи, наголосив Президент України Віктор Янукович у вступному слові до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави підкреслив, що базовими пріоритетами у цьому процесі мають стати забезпечення усталеного економічного зростання в непростих світових умовах, підвищення соціальних стандартів, збільшення реальних доходів працюючих і загальне поліпшення якості життя громадян.

Першочергового значення у контексті перебудови соціально-економічної сфери, на думку Президента, набувають подальша структурна трансформація національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та стійкості до спадів світової кон’юнктури.

«Це передусім передбачає сприяння розвитку підприємництва. Створення вільного середовища для розкриття підприємницького потенціалу суспільства, лібералізація і дерегуляція підприємницької діяльності мають залишатися стрижнем економічних реформ», - наголосив В.Янукович.

Президент висловив переконання, що поліпшення бізнес-клімату стимулюватиме зростання економіки, розвиток внутрішнього ринку, створення нових робочих місць.

Водночас, на його думку, зняття адміністративних перепон і підвищення правових гарантій інституту власності позитивно вплине на залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Крім того, зниження адміністративного та фіскального тиску на суб’єктів підприємництва сприятиме подальшій детінізації економіки й підвищенню доходів державного бюджету, йдеться у вступному слові.