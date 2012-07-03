Янукович називає важливим реформування системи соцзабезпечення та захисту громадян

Реформа системи соціального забезпечення та захисту громадян сьогодні є невідкладним питанням для України.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав у вступному слові до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України, повідомляє прес-служба глави держави.

На переконання В.Януковича, основними принципами соціальних реформ мають стати гарантії надання адекватної державної допомоги тим, хто цього дійсно потребує, раціональні соціальні видатки і висока якість соціальних послуг громадянам з боку держави.

«Дотримання цих принципів у соціальній політиці держави при реалізації реформ у сфері соціального захисту, охорони здоров’я дозволить Україні наблизитися до створення моделі сучасної соціальної ринкової економіки», – сказав Президент.

В.Янукович додав, що перевагами соціальної ринкової економіки є високий рівень соціальних стандартів, ефективний захист прав працівників, розвинена система соціального захисту.

Глава держави звернув увагу на важливість підтримки державою гуманітарної сфери. На його переконання, завданнями нової гуманітарної політики мають стати духовне оздоровлення українського суспільства, розкриття його творчого потенціалу тощо.