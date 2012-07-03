Рівень безробіття в Україні у I кварталі знизився до 8,4%

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у січні-березні 2012 року становив 8,4% (населення віком 15-70 років), що на 0,3 п.п. менше, ніж у січні-березні 2011 року, повідомляє Державна служба статистики.

Протягом I кварталу ц.р. рівень безробіття зріс на 0,5 п.п. (із 7,9% на кінець 2011 року).

При цьому рівень безробіття серед населення працездатного віку в січні-березні 2012 року становив 9,1% проти 9,5% на кінець I кварталу минулого року. Проте цей показник зріс у I кварталі ц.р. на 0,5 п.п. (із 8,6%).

Так, за даними МОП, безробітними в звітному періоді були 1,845 млн громадян (населення віком 15-70 років), що на 0,08 млн осіб менше, ніж у січні-березні 2011 року, і на 0,112 млн осіб більше, ніж на кінець 2011 року.

Зокрема безробітними в працездатному віці в I кварталі 2012 року числилися 1,843 млн громадян, що на 0,079 млн осіб менше, ніж у I кварталі 2011 року, і на 0,111 млн осіб більше, ніж на кінець 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця цього року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в Україні число зареєстрованих безробітних у травні 2012 р. скоротилося на 4,4%, або на 21,2 тис. осіб, і на 1 червня становило 484,8 тис. З початку року кількість безробітних скоротилася на 0,7%, або на 18 тис. осіб (на 1 січня 2012 року - 482,8 тис. безробітних).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 червня 2012 року становив 1,7% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).