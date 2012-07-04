У Києві відбулася сутичка між міліцією та мітингувальниками. Застосовано сльозогінний газ

У Києві у вівторок під стінами Українського дому відбулася сутичка між правоохоронцями та учасниками мітингу на захист української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, після 21.00 до Українського дому прибула група правоохоронців – близько 50 осіб. Вони піднялися сходами на ганок будівлі.

Першими на них напали представники ВО «Свобода», які серед інших беруть участь у мітингу. Їх підтримали інші учасники акції.

Зав’язалася масова бійка. Згодом на допомогу першій групі провоохоронців прибув інший загін і сутичка продовжилася.

У бійці взяли участь народні депутати від опозиційних факцій парламенту.

Правоохоронці відтіснили мітингувальників від входу в Український дім.

Участь у мітингу беруть близько 400 осіб. Серед них представники партії «Свобода», Об’єднаної опозиції та громадськість.

Народні депутати від НУ-НС, які оголосили голодування, лягли на сходи будівлі Українського дому. Кількість голодуючих депутатів, які представляють фракцію НУ-НС, становить вже понад 10 осіб. Це, зокрема, В’ячеслав Кириленко, Ксенія Ляпіна, Іван Стойко, Володимир Мойсик, Лілія Григорович та інші.

Біля Українського дому під час сутички опозиції з міліцією невідомі застосували сльозогінний газ.

Участники акції протесту стверджують, що газ застосували представники міліції, проте міліція спростовує ці твердження.

Постраждалі від газу є як з боку протестувальників, так і міліції.