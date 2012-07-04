Міліція застосувала проти учасників мітингу під Українським домом сльозогінний газ

Бійці спецпідрозділу «Беркут» кілька разів застосовували сьогодні проти учасників мітингу на захист української мови під Українським домом сльозогінний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час десятки людей намагаються надати один одному першу медичну допомогу, промиваючи очі та опіки, отримані від сльозогінного газу.

Також мітингувальники передають один одному пляшки з водою та викидають залишки амуніції, розкиданої беркутівцями. Зокрема, кинутий з боку міліцейської колони спецпризначення шолом, влучив в кореспондента УНІАН.

Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» залишають територію навколо Українського дому, де проходить акція на захист української мови і мала відбуватися прес-конференція Президента Віктора Януковича.

Протестувальники радісними вигуками зустріли новину про перенесення прес-конференції Президента, вони скандували: «Боягуз!»

Після того учасники акції виконали Державний Гімн України.

Учасники мітингу на захист української мови не планують розходитись після повідомлення про перенесення прес-конференції Президента України Віктор Януковича.

Про це журналістам перед будівлею Українського дому повідомив лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк.

Він сказав, що акція протесту обов’язково триватиме.

«Якщо ми зараз розійдемось, він (Президент Янукович – УНІАН) через півгодини буде проводити прес-конференцію.