Виведення зарплат з тіні дозволить підвищити пенсії на 300 грн - Тігіпко

Виведення заробітних плат і робочих місць з тіні дозволить підвищити виплати українським пенсіонерам більш ніж на 300 грн, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка.

«За обережними оцінками вчених, зараз зі 145 млрд грн фонду заробітної плати не виплачується жодної копійки податків і зборів. Тим часом сплата соціальних відрахувань з цих коштів дозволила б додатково підвищити пенсії більш ніж на 300 грн кожному українському пенсіонеру», - вважає С.Тігіпко.

Він відзначив, що для вирішення цього завдання до кінця нинішнього року буде вжито комплекс заходів з детінізації зарплат і робочих місць.

«Оподаткування тіньового фонду заробітної плати збільшило б надходження до Пенсійного фонду на 45-50 млрд грн на рік. Навіть якщо нам вдасться на першому етапі легалізувати тільки половину заробітних плат і робочих місць, що перебувають в тіні, це дозволить підвищити всі пенсії на 160 грн», - підрахував С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2011 року С.Тігіпко представив громадськості два законопроекти про легалізацію заробітних плат і робочих місць. Законопроекти так і не поставили на розгляд парламенту. Тоді ж, навесні 2011 року, було ухвалено рішення про розробку 5 законодавчих документів із планами ухвалити їх восени 2011 року. Проте законопроекти так і не були винесені на розгляд парламенту.

У червні 2012 року уряд відклав розгляд законопроектів про детінізацію заробітних плат до виборів народних депутатів восени 2012 року.