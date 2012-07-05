Екс-главу France Telecom звинувачують у самогубствах 35 співробітників компанії

Колишнього гендиректора компанії France Telecom Дідьє Ломбара звинувачують в самогубствах 35 співробітників, пише Le Parisien.

Ломбару пред'явлені звинувачення в психологічному тиску на співробітників компанії, які наклали на себе руки, пояснивши в передсмертній записці, що на цей крок їх штовхнули «нестерпні умови роботи».

Можливо, під такими умовами вони мали на увазі цілу серію перетворень, які почав проводити Ломбар, що прийшов у компанію в 2005 році. Проте сам колишній гендиректор France Telecom заперечує будь-який зв'язок між його нововведеннями і самогубствами співробітників.

«Жоден план по реструктуризації France Telecom не був спрямований проти співробітників. Навпаки, всі прийняті мною заходи мали на меті зберегти робочі місця в компанії », - заявив Ломбар.

Ломбар керував France Telecom з 2005 до початку 2010 року, передає «Газета.Ru».