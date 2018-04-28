Запити роботодавця та безробітного: "... і разом їм ніколи не зійтися"

Безробіття - один із основних показників економічного стану країни. Його рівень відображає ситуацію як у фінансовій сфері, так і в промисловій, а головне - в соціальній. Зрозуміло, що чим він вищий, тим вибухонебезпечніше суспільство. В Україні, підрахунки рівня безробіття, проведені за методологією Міжнародної організації праці, показують, що стан справ покращується. Зокрема, у першому кварталі поточного року показник склав 8,4% - на 0,3 п.п. менше, ніж минулого року. Тим часом, за даними Держстату, протягом все того ж першого кварталу безробіття зросло на 0,5 п.п. (з 7,9% на кінець 2011 року).

За підрахунками МОП, безробітними в зазначеному періоді були 1,845 млн осіб за населення України 45,6 млн. І це тільки зареєстрованих безробітних. При цьому питома вага вакансій з мінімальною заробітною платою становить 26%, в 60% регіонів ситуація значно гірша. Найчастіше роботодавці виставляють великі вимоги до професійної складової кандидатів на працевлаштування, в тому числі щодо стажу, пропонуючи при цьому мінімум оплати. Тривале відновлення після кризи, скоріше, нескінченні її хвилі, продовжують скорочувати пропозиції на ринку праці - до травня їх в базі даних Держслужби зайнятості було всього 444 тисячі (на 26 тис. менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року). Майже третина вакансій була зосереджена в Києві, Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Що робиться на периферії, можна тільки здогадуватися. Ось така непроста, незважаючи на оптимістичний звіт МОП, склалася ситуація. Аби ліквідувати проблему, яка особливо болюча в сегменті молодого працездатного населення, необхідний економічний ріст, на що найближчим часом сподіватися не випадає...

Згідно з результатами експрес-огляду, проведеного експертами відділу Human Capital «Ернст енд Янг» в Україні, в першому кварталі поточного року лише 10% компаній-учасниць дослідження взяли на роботу нових співробітників. В основному, компанії набирали персонал за категоріями професійної/адміністративної ланки (в середньому зростання кількості персоналу з цієї категорії склало 5%) і середньої керівної ланки (близько 3%). При цьому 13% компаній скоротили персонал.

У другому кварталі більшість опитаних компаній (88%) планують не змінювати кількість персоналу, а найм співробітників запланували всього 6% компаній. Найбільш дефіцитними посадами в Україні на даний момент є інженери, технологи, IT-фахівці і IT-менеджери, а також менеджери з продажу та постачання.

За даними популярного кадрового порталу hh.ua, на ринку праці України спостерігається традиційний, але істотний дисбаланс. Лідером ринку праці є столиця, де пропонують більше половини всіх вакансій (58%). Решта регіонів йдуть з великим відривом. В цілому п'ятірка найактивніших регіонів виглядає традиційно - Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Львів.

Західні регіони в основному знаходяться в нижній частині списку, в той час як у східних промислових регіонах роботу пропонують значно частіше. Зокрема, вакансії в східній частині країни складають 30% всього обсягу, у Західній - тільки 6%.

Рейтинг найбільш затребуваних спеціальностей, за даними порталу, залишається незмінним. З великим відривом лідирує сфера продажів, а також інформаційні технології. У ТОП-5 сфер потрапили також маркетологи, фінансисти та банківські працівники. Непросто знайти роботу державним службовцям та фахівцям у сфері безпеки.

Найпривабливіші умови праці традиційно пропонують великі міжнародні корпорації і компанії, що працюють у сфері дистрибуції та торгівлі.

Незважаючи на високий рівень зарплат у верхньому сегменті ринку, спостерігається дуже велика різниця між максимальною і середньою заробітною платою - 3-5 тис. грн. і 1-1,5 тис. грн (відповідно).

Найбільш затребувані в Україні фахівці в сфері страхування, інформаційних технологій, представники робочих спеціальностей, продавці, фахівці в сфері автобізнесу, медики.

Найбільше ринок насичений молодими фахівцями, керівними кадрами, юристами і бухгалтерами.

Ось так виглядає ринок праці України, поліпшенням стану якого спантеличена влада, - Кабмін розробив у новій редакції проект Закону «Про зайнятість населення». Профспілки ініціативу різко критикують, заявляючи, що суть цього документа полягає тільки в перепідпорядкування Фонду страхування на випадок безробіття, але не вирішує проблему. Законопроект ще не прийнятий, дискусії тривають... А ринок праці поки існує ніби в паралельному світі - роботодавці виставляють одні вакансії, безробітні, в свою чергу, шукають роботу зовсім з іншими параметрами...

Ніна Сорока (УНІАН)