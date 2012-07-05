Парламент ухвалив закон про благодійну діяльність

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 238 із 269 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначені загальні засади благодійної діяльності в Україні, він забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.

В законі визначено сфери благодійної діяльності. Зазначено, що благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Також визначено поняття «благодійна пожертва», «благодійний грант».

Зазначається, що публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема, з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених цим законом.

Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.

Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей благодійної діяльності.

Визначено види благодійних організацій. Благодійні організації мають право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.

Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році.