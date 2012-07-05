ВР внесла зміни до законодавства про порядок виїзду і в’їзду в Україну

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України» (№10268).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 252 із 267 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни до закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України". Змінами передбачено, що оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться громадянам України, які постійно проживають в Україні і досягли 18-річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представників до територіального органу (підрозділу) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів за місцем проживання.

У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку.

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначається цим законом, законодавством щодо функціонування державного демографічного реєстру та нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України, виданими на його виконання. Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, і є документами суворої звітності.

Крім того, передбачено, що проїзний документ дитини видається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та Міністерство закордонних справ України ведуть загальний облік бланків паспортів.

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