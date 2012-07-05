Парламент ухвалив закон про екстрену медичну допомогу

Верховна Рада України ухвалила закон «Про екстрену медичну допомогу» (№10155).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 239 із 267 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі

Законом визначено, що бригада екстреної медичної допомоги - це оснащена спеціалізованим санітарним транспортом мобільна структурно-функціональна одиниця, яка у цілодобовому режимі надає екстрену медичну допомогу на місці події чи під час перевезення людини у невідкладному стані до закладу охорони здоров’я. Виклик її здійснюється за номером 103 або 112.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням. Центр забезпечує, зокрема, прийняття викликів екстреної медичної допомоги; формування, оброблення та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги; координацію дій бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги.

Законом передбачено, що відділення екстреної меддопомоги є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, доставленим бригадами екстреної медичної допомоги чи іншими особами, а також пацієнтам, які звернулися за наданням такої допомоги чи іншої невідкладної медичної допомоги особисто.

У законі зазначено, що медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років, залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначається Кабінетом міністрів України. Також вони мають право на матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України; безоплатне користування житлом з опаленням і освітлення.

Відповідно до закону, особами, які зобов'язані надавати першу домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, працівники органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники, водії автомобільних транспортних засобів, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми професійними чи службовими обов'язками повинні володіти практичними навичками надання такої допомоги.

Законом також передбачається, що у разі загрози життю людини, яка перебуває у невідкладному стані, медичні працівники та інші громадяни мають право використати будь-який наявний транспортний засіб для проїзду до місця перебування такої людини з метою надання їй невідкладної медичної допомоги або перевезення її до найближчого закладу охорони здоров'я, в якому цій людині може бути надано відповідну медичну допомогу.

Закон має набрати чинності з 1 січня 2013 року.