Уряд цього року виділить на оздоровлення чорнобильців 382 млн грн

У 2012 році уряд на оздоровлення чорнобильців виділить 382 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила рішення про відміну тендерів на оздоровлення чорнобильців. «Верховна Рада буде визначати вартість путівки, і кожен чорнобилець у порядку черги отримає це лікування і зможе сам вибрати той лікувальний заклад, куди він поїде. Раніше путівки вручали, і людина з Харкова їхала до Луганська або до Львова, часто витрачаючи на це власні гроші. Тепер вона зможе обрати сама саме те, що хоче», – сказав С.Тігіпко.

За словами віце-прем’єра, інваліди-чорнобильці зможуть самостійно обирати медичний заклад для лікування.

Як сказав С.Тігіпко, в Україні існують 900 атестованих лікувальних закладів, де можуть отримувати допомогу чорнобильці.