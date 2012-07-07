На кримських громадських пляжах встановлять інформтаблички єдиного зразка

У Криму на громадських пляжах встановлять інформаційні таблички, на яких буде вказано, що вхід на територію безплатний.

На табличках також вкажуть телефон «гарячої» лінії Міністерства курортів і туризму Криму 0-800-500-222, куди можна звернутися у разі порушень, повідомила прес-служба Ради міністрів автономної республіки.

Інформаційні таблички виготовлено з металізованого пластику і стійкі до морського клімату.

Крім того, в Криму з'являться плакати з телефонними номерами «гарячої лінії» — прямий зв'язок з головою Радміну і номером лінії курортного відомства. Тираж становить тисячу штук. Плакати розмістять у готелях і здравницях півострова, а також на автостанціях, залізничних вокзалах та в інших громадських місцях.

Інформаційні таблички і плакати виготовлено на замовлення Мінкурортів Криму.

Як повідомляв УНІАН, у Криму налічується 558 пляжів, з них 339 — пляжі санаторно-курортних, оздоровчих установ, дитячих установ оздоровлення і відпочинку, 219 — пляжі загального призначення.