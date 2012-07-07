НСК «Олімпійський» використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок

НСК «Олімпійський» в Києві використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок.

Про це повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров.

«Звичайно, Олімпійський стадіон використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок. На початку серпня, наприклад, на ньому виступатиме Мадонна. Треба зробити все, щоб цей стадіон приносив прибуток і поступово окуповував ті витрати, яких ми зазнали при його будівництві», - зазначив М.Азаров.