НСК «Олімпійський» використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок
13:39, 07 липня 2012Соцполітика
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НСК «Олімпійський» в Києві використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок.
Про це повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров.
«Звичайно, Олімпійський стадіон використовуватиметься під масштабні концерти світових зірок. На початку серпня, наприклад, на ньому виступатиме Мадонна. Треба зробити все, щоб цей стадіон приносив прибуток і поступово окуповував ті витрати, яких ми зазнали при його будівництві», - зазначив М.Азаров.
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