Ющенко переконаний, що Януковича підставили, пропонуючи закон про мови
Колишній Президент України, лідер «Нашої України» Віктор Ющенко переконаний, що Президента України Віктора Януковича підставили, пропонуючи закон про мови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав в інтерв’ю журналістам після форуму патріотичних сил.
Він висловив переконання, що мовний закон є антиукраїнським планом і демонтажем державної мови.
В.Ющенко переконаний, що в будь-якому випадку половина українського суспільства буде не задоволена рішенням В.Януковича – підпише він закон чи ні.
«Президент в будь-якому випадку - підпише чи не підпише – отримає жовту картку від тієї чи іншої частини суспільства, що підтримує або не підтримує закон. Це підстава, до якої призвели Президента», - сказав В.Ющенко.
Водночас, він впевнений, що глава держави повинен набратися мужності і відхилити цей закон.
Також В.Ющенку здаються щирими слова Володимира Литвина, що той не підпише закон.
«Якщо він це зробить (не підпише – УНІАН), мільйони українців будуть йому аплодувати. Це найсильніший крок, який він зробить за останні роки або навіть за всю свою політичну діяльність», - сказав В.Ющенко.
Лідер «Нашої України» наголосив, що готовий звернутись до Конституційного суду щодо оскарження мовного закону, якщо він все ж таки буде підписаний.