У міліції спростовують повідомлення про похід 2 тисяч шахтарів із Луганської обл. на Київ

У міліції спростовують повідомлення про похід 2 тисяч шахтарів-пенсіонерів із Луганської області на Київ.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв'язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай, якби така масова акція мала місце, то організатори, а також облдержадміністрація повинні були б подати офіційну заяву до міліції, яка б забезпечувала охорону порядку й супровід учасників.

«До нас ніяких заяв не надходило. Ніхто нікуди не йде. Якби така численна колона людей йшла пішки, міліція б у будь-якому випадку про це знала. Ми б забезпечили супровід, попередили б ДАІ, оскільки навряд чи вони б пішки пройшли таку відстань до Києва, все одно б їхали на автомобілях», - сказала Т.Погукай.

Як заявив УНІАН голова координаційної Ради шахтарських, інвалідських і ветеранських організацій України Юрій Хохлов, який раніше повідомляв, що гірники йдуть пішки на Київ, «це була унікальна акція й поетапний похід».

«Наш похід ми поетапно проводитимемо по різних областях. Ось вийшли, пройшлися по Брянці, потім пройдемося по одному з міст Донецької області, потім по якомусь місту Дніпропетровської області. А вже потім, якщо наші вимоги не будуть виконані, пройдемо маршем по Києву. Адже акція робилася не для того, щоб пенсіонерів удар схопив дорогою до Києва, їм же по 60-70 років. Тому похід поетапний, щоб вирішити проблеми з відвантаженням вугілля. А там хай думають, що ми десь по посадках йдемо або по полях», - сказав Ю.Хохлов.

При цьому він зазначив, що зараз перебуває в будівлі уряду й очікує підписання постанови, відповідно до якої норма побутового палива для кожної сім'ї пенсіонерів-гірників залишається на колишньому рівні - 5,9 тонни на рік.

«Цього ми й добиваємося, щоб відвантаження проводилося вчасно й норма залишилася такою самою. Оскільки для цих людей вугілля – це все», - сказав Ю.Хохлов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.Хохлов заявив, що 4 липня близько 2 тисяч гірників із Луганської області вийшли з Брянки й прямують пішки до Києва.

За його словами, гірники-пенсіонери наполягають на тому, щоб уряд не занижував норму побутового палива, яка належить кожній сім'ї, з 5,9 т до 3,1 т на рік, і щоб відвантаження вугілля проводилися вчасно.