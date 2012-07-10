Продати свій голос «за гречку» готові 6% українців - дослідження

6,2% респондентів схильні проголосувати за кандидатів, які запропонують їм подарунки або гроші.

Про це свідчать передані УНІАН результати спеціального дослідження, яке у червні 2012 року здійснила компанія GfK Ukraine.

За результатами дослідження, для 52% пропозиція подарунку не стане приводом для зміни рішення, за кого голосувати на виборах, а 29% будуть не схильні голосувати за таких кандидатів. 30% респондентів згодні прийняти такий подарунок, 5,6% респондентам уже пропонували такі подарунки.

Зокрема, 6,2% респондентів були б схильні проголосувати за кандидатів у депутати, які запропонують їм подарунки (продуктові чи побутові набори) або гроші, причому серед жінок таких дещо більше, ніж серед чоловіків (6,9 проти 5,5%). Найбільше таких респондентів серед 20-29-річних, найменше – у групі 40-49 років (9,0% проти 3,4%). Найвища частка готових проголосувати за кандидата, який зробить їм подарунок, серед киян (11,9%), а також тих, хто наступної неділі проголосував би на виборах до Верховної Ради за Партію регіонів – 13,3%.

52% респондентів відзначили, що подібна пропозиція не вплинула б на їхнє рішення щодо того, за кого голосувати. Найбільше таких серед людей з вищою освітою (62%) та на Заході (62%), найменша частка – на Півдні (38%).

29% респондентів були б не схильні голосувати за таких кандидатів. Найбільш неприйнятною підтримка кандидата, який пропонує подарунки та гроші, є для виборців партії «УДАР» (37% серед них були б не схильні), серед студентів (35%) та серед людей середнього віку.

30% респондентів прийняли би подарунок від представників кандидатів, 54% - відмовились би. Відчутно більше тих, хто прийняв би подарунок, серед студентів (36%), однак, серед них і найменша частка тих, хто проголосував би за такого кандидата. 61% селян відмовились би від подарунків проти близько 48% мешканців великих міст України.

Істотно різняться відповіді на це питання залежно від регіону України: 14% жителів Півночі згодні прийняти такий подарунок, на Заході таких близько 22%, а на Півдні та Сході – по 32%. У центральній Україні ця частка становить 40%, а в Києві зростає до 56%.

5,6% українців розповіли про те, що представники кандидатів пропонували їм подарунки або гроші у цьому році. Більше таких серед непрацюючих і пенсіонерів (близько 8% у кожній групі) і тих, які мають базову або середню освіту. Водночас, жодному студенту кандидати не пропонували подарунків або грошей.

Загальна частка респондентів, які згодні прийняти подарунок і проголосувати за відповідного кандидата, становить близько 5,9%. Більше таких серед жителів Києва, до того ж, ця група містить більшу частку жінок, непрацюючих та людей низького достатку, а також виборців Партії регіонів.

Опитування проводилось з 2 по 20 червня 2012 року. Загальна вибірка опитування складає 1000 респондентів у віці від 16 років. Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв’ю вдома у респондента у рамках Омнібусу GfK Ukraine.