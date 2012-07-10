Запрацював веб-сайт «Картка киянина»

Міська влада запустила веб-сайт www.kyivcard.com.ua «Картка киянина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, на цьому ресурсі можна дізнатись вичерпну інформацію про картку, знайти перелік ліків та адреси аптек, де їх можна придбати зі знижкою, поставити питання та зареєструвати свою заявку.

«Сайт створений для того, аби максимально полегшити комунікацію між власниками карток та міською владою. На першому етапі ми видаємо картки 84 тисячам киян пільгових категорій. Це велика кількість, але завдяки злагодженій роботі наших служб в управліннях соцзахисту немає ажіотажу”, - зазначив він.

Р.Крамаренко нагадав, що людей запрошують на прийом телефоном. Крім того, з сьогоднішнього дня на базі Call-центру встановлена система електронної черги. Задля максимальної зручності усі потенційні власники «Картки киянина» будуть зареєстровані у цій системі та запрошуватимуться працівниками Call-центру для подання заявки та отримання картки. Усі пояснення надають соціальні працівники та служба 15-51. “Проаналізувавши найпопулярніші питання, ми всі їх винесли на сайт, щоб людина мала змогу знайти максимум інформації», – повідомив також Р.Крамаренко.

За його даними, сьогодні у системі «Картка киянина» зареєстровано 5 615 заяв, банком «Хрещатик» емітовано 4 100 карток, з яких 2 310 – вже отримали мешканці.

Представник КМДА зазначив, що ця програма дає змогу чітко контролювати надання соціальних послуг та економити бюджетні кошти.

Так, за поясненням Р.Крамаренка, зараз на руках знаходиться 2 310 «Карток киянина» – їх власники мають право щодня безкоштовно їздити у метро. Але моніторинг за два тижні показав, що кожного дня кількість поїздок складає близько 30% від теоретично можливих, тобто кількості виданих карток.

“Сьогодні місто щорічно виділяє метрополітену кошти на компенсацію пільгового проїзду. Обсяг цих коштів розраховується за складною та недосконалою формулою, і за розрахунком цього року заплановано з міського бюджету виділити 44,1 млн грн, якщо ж із загального обсягу міських пільговиків послугою користується лише третина, то й витрати бюджету мають бути втричі нижчими. Тепер ми чітко бачимо обсяг наданих послуг та маємо змогу зекономлені кошти спрямувати на інші потреби соціально незахищених верств», – зазначив Р.Крамаренко.

В КМДА нагадують, що проект «Картка киянина» з квітня працював у тестовому режимі, а з червня місто розпочало масову видачу карток першим трьом категоріям: батькам багатодітних родин, соціальним працівникам та пенсіонерам й інвалідам, які не мають права пільгового проїзду у метрополітені. Усього у Києві більше 84 тисяч осіб, що мають пільги за рахунок міського бюджету. Усі ці особи, окрім безкоштовного проїзду у метрополітені, мають право на отримання 25-30% знижки на 52 найменування ліків у мережі комунальних аптек «Фармація». Зараз до системи «Картка киянина» підключено 60 аптек – по 6 аптек у кожному районі міста.