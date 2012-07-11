Янукович за приєднання України до фонду гуманітарного співробітництва СНД

Президент Віктор Янукович відзначає важливість приєднання України до Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНДПро це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович підтвердив намір української сторони взяти участь у роботі цієї організації.

Як зазначили в прес-службі, на сьогодні Указом Президента України від 3 липня 2012 року ухвалене рішення про затвердження Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД. Затвердження Угоди створило, зокрема, правові підстави для приєднання України до Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД, а також до Договору про створення Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД.

Міністерство культури України почало підготовку документів, необхідних для вступу України до Ради з гуманітарного співробітництва.

****Договір про створення Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД (МФГС) підписали на засіданні Ради глав урядів СНД 25 травня 2006 року в Душанбе сім держав - Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, Узбекистан. У червні 2008 року до Договору приєднався Азербайджан.

Місія МФГС як спеціалізованої організації в галузі гуманітарного співробітництва на теренах СНД - сприяти розвитку спільного гуманітарного простору і міжкультурного діалогу в Співдружності у сфері освіти, науки, культури, масових комунікацій, інформації, архівної справи, спорту, туризму та роботи з молоддю.