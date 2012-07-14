ЄК визнає системні порушення при видачі віз українцям і готова їх усувати

Брюссель. Європейська комісія визнає системні порушення при видачі віз українцям і готова їх усувати.

Про це йдеться у листі Посла України при ЄС Костянтина Єлієєва на адресу УНІАН.

У своєму листі посол зазначив, що 9 липня на зустрічі з генеральним директором Генерального директорату внутрішніх справ Європейської комісії Стефано Мансервізі обговорив питання про дотримання окремими посольствами та консульствами держав-членів ЄС положень Візового кодексу ЄС та угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

“В ході зустрічі представники Європейської комісії визнали, що на практиці дійсно мають місце системні порушення... Відповідно, Європейська комісія зобов’язалась найближчим часом вжити заходів з їх усунення”, - сказано у листі Посла України при ЄС.

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